Северное сияние

С 5 по 9 марта в Ханты-Мансийске прошел фестиваль кинодебютов «Дух огня». Фестиваль проводится с 2003 года, и за это время на нем дебютировало множество картин, ставших в итоге классикой не только российского кинематографа. Алексей Демченко узнал, какое кино показывают на Крайнем Севере.

Москва проводила снегом, который таял сразу же, как падал на сырую землю. Ханты-Мансийск же встретил всех безграничным белым покрывалом и колючим, бодрящим морозом. Но когда приезжаешь туда, понимаешь, почему фестиваль называется «Дух огня». Проходя путь от машины до гостиницы, понимаешь, что сейчас ты чувствуешь лишь ничтожную часть того, на что способен этот край. И это вызывает уважение к местным людям: они живут тут, не борются с природой, а становятся ее частью. И тепло встречают своих гостей.

«Дух огня» — это фестиваль дебютов. И программа была настолько насыщенной, что приходилось выбирать из четырех фильмов каждый трехчасовой интервал. После каждого фильма была дискуссия с режиссером в кинозале (чаще всего из-за насыщенного расписания и обилия вопросов обсуждения перемещались в холлы).

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Самый большой успех ждал режиссера Кирилла Султанова с фильмом «Наступит лето». Он аж четыре раза поднимался получать награды за свою работу и за своих коллег, которые не смогли приехать. Его оценили в таких номинациях, как:

диплом «Специальное упоминание жюри»;

приз «Серебряная тайга» за лучшую работу с музыкой (композитор Екатерина Владимирская);

приз зрительских симпатий «Цветы Таежной надежды»;

приз президента фестиваля «Золотая тайга».

Кирилл Султанов в конце фестиваля собирался отправиться к своей бабушке в Тюмень, но едва не опоздал на автобус — столько было желающих поздравить его с удачным дебютом.

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Также сложно обойти вниманием полнометражный режиссерский дебют Сергея Овечко «Северная станция». Режиссер показал нездоровые отношения между преподавателем и ученицей и как они влияют на дальнейшую жизнь. Эта картина получила:

приз Гильдии кинооператоров имени Павла Лебешева за лучшую операторскую работу (Мария Фалилеева);

приз имени Александра Абдулова за лучшую женскую роль (Дарья Алыпова за фильм «Северная станция»).

Режиссер Сергей Члиянц — самый опытный из начинающих режиссеров в этом году. Его фильм «Ветер» смог получить приз «Золотая тайга» за лучший отечественный дебютный фильм. Также он прекрасно раскрыл актера Олега Василькова, который получил приз за лучшую мужскую роль. Видимо, по причине сильного ветра актер не смог приехать на церемонию, и приз получал режиссер картины, сказав, что очень рад за этого молодого актера.

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В категории короткометражных фильмов победил в номинации «Малая серебряная тайга» режиссер Денис Виленкин с фильмом «Мужчина, который мне нравится». В нем визуально (возможно, иронично) переосмысливается вторая французская волна с аккуратным переносом в современную Москву.

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В какой-то момент можно было подумать, что зрителей полностью хотят погрузить в столь популярную русскую хтонь, но нет. «Каталюська ищет любовь» режиссера Анны Аун из мастерской Сергея Соловьева. Тут можно хвалить все, но отдельно стоит выделить актеров, операторскую работу и костюмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Каталюська ищет любовь»

Кадр из фильма «Каталюська ищет любовь»



На фестивале также были представлены фильмы из Индии, Ирана, Китая, Канады, Казахстана, Колумбии и России.

«Тигриный пруд» режиссера Натеша Хегде получил диплом «Специальное упоминание жюри».

«Тегеран, каким вы его еще не видели» иранского режиссера Али Бехрада. Самый добрый фильм про расставание с нелинейным повествованием получил приз международного конкурса «Бронзовая тайга». И да, таким Тегеран вы еще не видели.

«Семя пустыни» режиссера и автора сценария Себастьяна Парры получил приз «Серебряная тайга».

«Убить монгольскую лошадь» режиссера и автора сценария Сяосюань Цзяна за лучший дебют получил приз «Золотая тайга».

Также на «Духе огня» авторам была дана уникальная возможность показать свои картины, которые находятся в работе. В номинации «Фильм в работе» победил режиссер Артем Тумаков с фильмом «А как правильно?», получив грант в 1 млн руб. на завершение съемок.

Пожалуй, самая стильная благодарность была у режиссера-сказочника Анджея Петраса с фильмом «Огниво против волшебной скважины». Его картина получила специальный приз «За сохранение культурных традиций» от компании «Газпром нефть». Петрас поблагодарил спонсора и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, процитировав Егора Летова: «Вечность пахнет нефтью».

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Также был организован режиссерский обед с президентом фестиваля Эмиром Кустурицей, где он давал наставнические советы. Самый интересный вопрос, который задали молодые режиссеры мастеру,— за кого он болеет: «Партизан» или «Црвену Звезду»? Ответ был: «Партизан».