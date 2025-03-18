В МЧС предупредили о возможном выходе рек из берегов на Кубани

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за возможного подъема уровня рек. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, осадки могут спровоцировать подтопления до конца суток 18 марта, а также в первой половине дня 19 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Наиболее сложная ситуация ожидается на юго-востоке бассейна реки Кубань, в частности в Мостовском районе, где уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок и выше.

Спасатели призывают население при угрозе затопления собрать необходимые вещи, оказать помощь детям, пожилым и маломобильным гражданам, отключить электричество и газ, закрыть окна и двери, выпустить домашний скот, после чего покинуть опасную территорию.

«Если уйти с подтопленной территории невозможно, то нужно подняться на верхние этажи домов и ждать помощи специалистов»,— отметили в МЧС.

Ведомство также рекомендует жителям соблюдать все меры безопасности в период паводковой угрозы.

Анна Гречко