В МЧС предупредили о возможном выходе рек из берегов на Кубани
На юго-востоке Кубани ожидается подъем воды до опасных отметок
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за возможного подъема уровня рек. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, осадки могут спровоцировать подтопления до конца суток 18 марта, а также в первой половине дня 19 марта.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Наиболее сложная ситуация ожидается на юго-востоке бассейна реки Кубань, в частности в Мостовском районе, где уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок и выше.
Спасатели призывают население при угрозе затопления собрать необходимые вещи, оказать помощь детям, пожилым и маломобильным гражданам, отключить электричество и газ, закрыть окна и двери, выпустить домашний скот, после чего покинуть опасную территорию.
«Если уйти с подтопленной территории невозможно, то нужно подняться на верхние этажи домов и ждать помощи специалистов»,— отметили в МЧС.
Ведомство также рекомендует жителям соблюдать все меры безопасности в период паводковой угрозы.