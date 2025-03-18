Глава СКР запросил доклад о превышении полномочий полицейским в Горячем Ключе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении сотрудника полиции из Горячего Ключа, подозреваемого в превышении служебных полномочий. Поводом для поручения стало видеообращение с критикой установленных следствием обстоятельств, размещенное в соцсетях, сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее СУ СК России по Краснодарскому краю возбудило и расследовало уголовное дело о превышении должностных полномочий представителем правоохранительных органов. Сейчас материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Маслову представить отчет по результатам расследования и судебного разбирательства с учетом аргументов из видеообращения. Исполнение поручения на контроле центрального аппарата СКР.

Анна Гречко