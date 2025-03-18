В Черноземье 19 марта будет от -7°С до +5°С

В среду, 19 марта, ни в одном регионе Черноземья осадков не будет. Температура — от -7°С ночью до +5°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно с прояснениями, температура составит -4°C. Днем — малооблачно, +5°C.

В Воронеже ночью — облачно с прояснениями, -4°C. Днем — малооблачно, +4°C.

В Курске ночью будет малооблачно, -4°C. Днем — облачно с прояснениями, +4°C.

В Липецке ночью — переменная облачность, температура — -7°C. Днем — малооблачно, +4°C.

В Орле ночью будет малооблачно, -6°C. Днем ожидается облачная погода, +4°C.

В Тамбове в темное время суток будет облачно с прояснениями, -5°С. Днем — малооблачно, +3°C.

Юрий Голубь