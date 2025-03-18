«Салават Юлаев» выиграл в Екатеринбурге у «Автомобилиста»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в 66 матче регулярного чемпионата КХЛ оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста». Игра, проходившая на льду «УГМК-Арены», закончилась со счетом 1:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Перед матчем команды разделяли два очка: после одинакового количества матчей у подопечных Виктора Козлова было 87 баллов, у екатеринбургской команды — 85.

Счет открыл лучший снайпер лиги, форвард «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо. На 14-й минуте он точно бросил шайбу в ворота хозяев с пятачка после быстрой контратаки. Ассистентом канадца стал Скотт Уилсон.

Следующую шайбу пришлось ждать до концовки второго периода. Защитник «Автомобилиста» Максим Осипов удалился за удар соперника клюшкой. В этот раз отличился сам Скотт Уилсон, замкнувший с близкого расстояния передачу Нэйтана Тодда (второй ассистент — Джошуа Ливо).

Третьим отличился уфимский защитник Ярослав Цулыгин, забивающий вторую встречу подряд. На четвертой минуте третьего периода он первым оказался у шайбы, отскочившей на пятачок после броска Александра Хмелевского и борьбы Дениса Яна.

Через шесть минут нападающий «Автомобилиста» Семен Кизимов сумел поразить ворота Семена Вязового точным кистевым броском со средней дистанции (ассисты — у Даррена Дица и Стефана Да Косты).

Для хозяев эта шайба осталась единственной, а «Салават Юлаев» мог забить еще один гол, однако Шелдон Ремпал не реализовал выход один на один.

Впрочем, последнее слово осталось за «юлаевцами» — за 51 секунду до сирены об окончании матча Джошуа Ливо оформил «дубль», закатив шайбу в пустые ворота. Голевую передачу вновь отдал Скотт Уилсон.

Для Джошуа Ливо это 47 гол в сезоне. Больше за регулярный чемпионат КХЛ забивал только Сергей Мозякин, в сезоне 2016/2017 поразивший ворота соперников магнитогорского «Металлурга» 48 раз.

После 66 игр у «Салавата Юлаева» 89 очков. Отставание от лидирующего челябинского «Трактора» — четыре балла, однако он сыграл 67 матчей. Магнитогорский «Металлург» занимает третье место с 88 очками.

Следующий соперник уфимской команды — «Сибирь», встреча с которой пройдет в Новосибирске 20 марта.

Идэль Гумеров