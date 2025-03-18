СКА попал под «Трактор»

Хоккеисты СКА с поражения начали турне, которым они завершат регулярный чемпионат КХЛ. В Челябинске армейцы уступили «Трактору» со счетом 2:4, пропустив последний гол в пустые ворота. Об интригах и содержании игры рассказывает с места событий корреспондент «Ъ-СПб» Кирилл Легков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челябинске армейцы уступили «Трактору» со счетом 2:4

Фото: ХК СКА В Челябинске армейцы уступили «Трактору» со счетом 2:4

Фото: ХК СКА

В Челябинск хоккеисты СКА прилетели, одержав четыре победы подряд в чемпионате. Впрочем, на их положении в турнирной таблице это не сильно отразилось — шестое место, разве что до первой четверки команд, которая начнет плей-офф на своей площадке, стало ближе. В самый хоккейный город Урала, «русский Монреаль», армейцы прибыли не одни. Их сопровождал целый десант журналистов Петербурга, выбравшихся на матч при содействии клуба СКА. Это Роман Ротенберг, главный тренер и заместитель председатель совета директоров СКА сдержал свое обещание отправить представителей петербургских СМИ на гостевой матч — чтобы они поучились у местных коллег, как надо «поддерживать свою команду». От своих журналистов, по мнению Ротенберга,— «одна критика». Вот так в боссе петербургского клуба сочетаются недовольство ситуацией и желание во чтобы то ни стало ее исправить — чего бы это ни касалось.

Интриг у матча хватало, помимо того, что «Трактор» с начала сезона боролся за первенство в регулярном чемпионате и на старте обыграл армейцев в Петербурге со счетом 3:0. Только накануне повторной встречи выяснилось, что Кубок Континента, который вручается команде, выигрывающей чемпионат, завоевал ярославский «Локомотив» — впервые в истории. Но никто не забыл, куда вернулся из НХЛ накануне этого сезона форвард Евгений Кузнецов, воспитанник челябинского клуба. Болельщики «Трактора» были уверены, что если «Кузя» вернется в КХЛ, то только в их клуб. Но Евгений подписал четырехлетний контракт со СКА, дав понять, что так будет лучше для его семьи. И в этой истории постарался Роман Ротенберг, сманивший в клуб из Петербурга звезду российского хоккея, которому не нашлось места в КХЛ. В Челябинске по этому поводу затаили обиду, ожидая визита Евгения в родной город. Но тот не доехал до Челябинска, так как давно не играет за СКА по причине сотрясения мозга.

Зато играет за СКА защитник Илья Карпухин, который тоже является воспитанником «Трактора» и выступал за этот клуб до конца прошлого года, пока его не обменяли на форварда армейцев Петербурга Василия Глотова. Этот «трейд» наделал шума в КХЛ и в городе на Неве. Все-таки Глотов был одним из лидеров СКА, ведущим игроком, у которого было много поклонников. Но Роман Ротенберг — снова без него не обошлось — объяснил обмен желанием усилить оборону команды. Так Карпухин оправился из родных пенатов в Северную столицу, а Глотов — из Петербурга в Челябинск. Для него матч против СКА был особенным.

И Карпухин, и Глотов стали заметными фигурами первого периода. Нападающий «Трактора» имел шанс открыть счет, убежав от защитников, но его бросок с близкой дистанции не достиг цели. А под занавес стартового отрезка Карпухин нашел мягкой передачей перед воротами хозяев Павла Дедунова, и тот вывел СКА вперед, переправив шайбу в сетку.

Второй период оказался более результативным. Причем прибавил в скоростях и желании прежде всего «Трактор». Хозяев вдохновила шайба, которую забросил на 22-й минуте Григорий Дронов. Он вошел в чужую зону, обманул защитника, спрятав шайбу, и точно бросил под перекладину. Армейцы играли в этот момент в большинстве и вместо того, чтобы забить, пропустили. Дальше уральцы уже завладели преимуществом и атаковали до второй сирены. В середине периода их вывел вперед форвард Владимир Ткачев, получивший неожиданный пас от партнера. Казалось, этот момент станет переломным. Но всего через две минуты гостям удалась быстрая контратака, которую завершил точным броском с острого угла защитник Дмитрий Юдин. Это его первый гол в сезоне за СКА. Еще одну шайбу Юдин забросил, когда выступал за казанский «АК Барс». В декабре его обменяли в СКА на белорусского защитника Степана Фальковского. На перерыв команды уехали при счете 2:2.

Начало третьего периода тоже не удалось армейцам. Форвард «Трактора» Остап Сафин забросил третью шайбу, послав ее с разворота и дальнего расстояния. Еще и ассистировал ему Александр Кадейкин, выступавший совсем недавно за петербургский клуб. А потом два игрока СКА удалились, и гости оборонялись почти две минуты втроем. Но хозяева ничего из этого не смогли «выжать». Следом и петербуржцы не реализовали большинство, которое им до сталось.

Концовка вышла нервной, тренеры СКА заменили вратаря Егора Заврагина на шестого полевого игрока, но хозяева только воспользовались этим, и американский защитник Чарльз Робинсон забросил уже в пустые ворота. Команда Романа Ротенберга уступила со счетом 2:4.

Следующая остановка петербуржцев — Екатеринбург, там СКА сыграет 20 марта с «Автомобилистом». Туда же отправляются представители петербургских СМИ, которым надо поддерживать армейцев в любой ситуации.