Из Суджанского района эвакуировали 101-летнюю местную жительницу

Из села Гончаровка Суджанского района Курской области эвакуировали 101-летнюю Ольгу Минченко, сообщили ТАСС волонтеры, помогающие вывозить мирных жителей из освобожденных населенных пунктов. В Курске у женщины нет близких, родственники выехали за ней из Тулы.

Сейчас Ольга Минченко находится на обследовании в больнице. В материале ТАСС говорится, что состояние ее здоровья удовлетворительное.

По последним данным, из освобожденного приграничья Курской области с 12 марта вывезли 501 человека, 36 из них — за последние сутки. На территории региона организовано 88 пунктов временного размещения, из них используются 67.

О жизни мирного населения во время оккупации — в материале «Ъ» «Ждали, ждали мы своих».

Полина Мотызлевская