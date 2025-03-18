«Не стоит особо рассчитывать на Дональда Трампа»

«Как прежде уже не будет»,— Владимир Путин выступил на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент предупредил, что давление из-за рубежа продолжится. По его словам, главное в этих условиях — не допустить «переохлаждения» отечественной экономики. Одновременно глава государства призвал разработать эффективный механизм для возвращения в страну западных компаний. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что телефонный разговор лидеров России и США во многом повлиял на ход мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Можно сказать, что очередной съезд РСПП с участием Владимира Путина отличался от предыдущих. Обстановка немного другая. Ощущаются изменения на так называемом внешнем треке. Так всё совпало, что на этот день был запланирован важный телефонный разговор президентов России и США. Но глава государства дал понять, что диалог с отечественным бизнесом в приоритете и он не собирается никуда торопиться. Теоретически ничего страшного не случится, если Трамп подождет. Собственно, это же не визит, а всего лишь беседа по телефону, время можно и сдвинуть. Тем не менее эта тема активно обсуждается, и от этого уж никуда не деться.

И второй интересный момент — в последние месяцы идет активная дискуссия о возвращении компаний из недружественных стран. Да, они поступили неконструктивно, но многие бренды задумываются о том, чтобы возобновить работу в Российской Федерации. Судя по всему, мы готовы их принять, хотя, естественно, нужно предусмотреть для этого соответствующий регламент, дабы избежать негативных явлений:

«Так не должно быть, так не бывает. Мы никого не выгоняли, кто ушел с нашего рынка, тот сам принял такое решение».

Тем не менее, несмотря ни на что, Владимир Путин предупреждает: как раньше, точно не будет. Это, наверное, главный посыл:

«28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц. Это больше, чем все санкции в отношении всех стран».

Это, пожалуй, во многом относится и к заявлениям Дональда Трампа, который много чего обещает, в частности, почти что золотые горы. Но, видимо, не стоит особо на это рассчитывать. Между тем звучат разные предложения, например, о программе полета на Марс вместе с Илоном Маском. В далеком 1975 году СССР и США отправили в космос совместную миссию под название «Союз»—«Аполлон» в рамках популярной тогда концепции разрядки международной напряженности. Вот и сейчас можно подумать о сближении двух стран в этой сфере. Впрочем, Владимир Путин, опять же, напоминает и о санкциях, и о том, что нет в этом Западе на самом деле ничего особенного, а БРИКС сильнее и явно перспективнее:

«"Большая семерка" почему большая? Непонятно. Куда ни посмотришь, на карте не видно никого».

Не нужно торопиться, потому что нет ничего хуже, чем неоправдавшиеся ожидания. В принципе понятно, что российский бизнес хочет выяснить в разговоре с властью. Куда пойдем дальше, вот в чем вопрос, в какую сторону? Собственно, ответ уже озвучен публично: как раньше, не будет, санкции надолго, и охлаждение экономики неизбежно. Нужно лишь не допустить ее переохлаждения. Понятно, что США — это не весь Запад. Европа по-прежнему жестко настроена по отношению к Москве, и Трамп пришел всего-то на четыре года.

Сегодня разрядка есть, а завтра ее уже и нет. Есть такая вещь, как глобальная конкуренция. Мало кто заинтересован в сильной России.

Правда, и некоторые западные компании хотят все-таки вернуться. Наверное, это все-таки положительный сигнал для отечественной экономики. Так что нет повода для излишнего пессимизма. Но в целом нужно развиваться без оглядки на кого-то, пусть это и не всегда получается.

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Дмитрий Дризе