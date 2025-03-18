В Ростове повысят тариф на проезд в общественном транспорте

В Ростове-на-Дону планируется повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил глава департамента транспорта Вадим Шкабарня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, увеличение цен на основные статьи затрат для транспортных предприятий требует пересмотра тарифов. Однако конкретные даты и размер повышения пока не уточняются.

Вадим Шкабарня отметил, что подорожание может затронуть как автобусы, так и трамваи с троллейбусами, но точные данные об этом будут предоставлены позже. Последний раз тарифы менялись в 2023 году. С тех пор цены на запчасти выросли на 27%, а стоимость топлива — на 7%.

Кроме того, транспортные предприятия планируют компенсировать рост зарплат водителям, которые с ноября 2023 года получили прибавку в 25%.

Тат Гаспарян