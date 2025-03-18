Дисконт цен на недвижимость в Крыму по отношению к Кубани составляет 20–25%

Самая дорогая недвижимость Крыма сегодня представлена на южном берегу полуострова (Ялта, Алушта и прочие населенные пункты). Стоимость квадратного метра жилья и апартаментов там составляет 342 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в консалтинговой компании Macon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в Евпатории и Саки стоимость квадратного метра жилья и апартаментов составляет 270 тыс. руб., в Севастополе — 230 тыс. руб. «В рамках проектов цены разнородны. Самые дешевые предложения начинаются от 110–130 тыс. руб. за кв. м, наиболее дорогие, как правило в апарт-отелях, достигают 400–500 тыс. руб. за кв. м. По нашим оценкам, дисконт по отношению к Краснодарскому краю составляет не менее 20–25%»,— говорит директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.

Она отмечает, что емкость спроса на полуострове сильно отстает от курортов Краснодарского края. Например, в Большой Ялте в 2024 году был достигнут максимум по числу сделок — 2,8 тыс. ед. Для сравнения, в Большом Сочи в прошлом году было продано 5,5 тыс. ед., при этом максимальное значение числа сделок за последние 10 лет — 13,6 тыс. ед. (значение за 2017 год). «Таким образом, даже с учетом роста спрос в Крыму сохраняет высокий нереализованный потенциал»,— говорит госпожа Змиевская.

Сегодня, по словам аналитиков Macon, активно развивается сегмент апарт-отелей — гостиничных комплексов с единым управлением, которые продаются по номерам. На начало 2025 года на побережье Крыма насчитывается 18 таких проектов в стадии строительства. Среди них есть несколько крупных комплексов: SkySoul Resort (2,8 тыс. номеров), «Птица» (1,2 тыс. номеров), «Прайм» (1,2 тыс. номеров) и Tempo (1 тыс. номеров).

«Апарт-отели востребованы среди инвесторов, а в последующем этот формат позволит нарастить качественный номерной фонд на курортах Крыма. Но главной проблемой апарт-отелей полуострова является сложность привлечения профессиональных операторов, из-за чего приходится выстраивать управление собственными силами»,— резюмирует Ольга Змиевская.

Дмитрий Михеенко