В Сочи осудили обвиняемых в махинациях с землей на 200 млн рублей

Центральный районный суд Сочи вынес приговор двум местным жительницам 59 и 54 лет, признав их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на него (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвинение поддерживала прокуратура Сочи, передает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, с 2019 по 2022 год осужденные под предлогом участия в торгах по продаже недвижимости похитили у 28 потерпевших свыше 200 млн руб. Одна из фигуранток частично признала вину, вторая отрицала причастность к преступлению.

Суд приговорил их к 10 годам колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. В рамках расследования на имущество осужденных наложен арест.

Вячеслав Рыжков