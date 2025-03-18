Сеть для защиты от радиации и химических угроз создали в Нижегородской области

В Нижегородской области создали подсеть для защиты населения, материальных и культурных ценностей от радиационных, химических и биологических опасностей, которые могут возникнуть в результате военных конфликтов или чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано 17 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Созданная структура входит в федеральную сеть наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК) гражданской обороны и защиты населения. Руководить подразделением будет министерство региональной безопасности, курировать деятельность подсети будет ГУ МЧС по Нижегородской области.

В подсеть вошли инфекционные больницы, ветеринарные лаборатории, ГБУ НО «Экология региона», МБУ «Инженерно-экологическая служба Дзержинска», а также химико-бактериологические лаборатории АО «Нижегородский водоканал» и кстовского МУП «Городской водоканал». Эти учреждения будут следить за радиационной, химической и биологической обстановкой в регионе и выявлять в окружающей среде виды патогенных биологических агентов, вызывающих инфекционные болезни у людей и животных.

Подсеть будет работать в одном из трех режимов: «Повседневная деятельность», «Повышенная готовность» или «Чрезвычайная ситуация».

Елена Ковалева