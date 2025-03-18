В Казани задержали мужчину, застрелившего собаку

Полицейские Казани задержали мужчину, застрелившего собаку из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

В сентябре 2024 года в одном из гаражных кооперативов казанец выстрелил в собаку и скрылся. Животное скончалось.

В марте 2025 года в результате розыскных мероприятий задержан 34-летний подозреваемый. Он признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Дарья Сайфиева