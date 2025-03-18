Юрий Слюсарь раскритиковал работу камер на дорогах в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь раскритиковал работу системы фото- и видеофиксации нарушений на дорогах. По его мнению, система работает плохо и не в полной мере выполняет функции контроля и профилактики происшествий. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что Ростовская область стала транзитной артерией, через которую проходят тысячи машин, и без должного контроля растет угроза ДТП. Господин Слюсарь заявил, что существующие проблемы должны быть решены в кратчайшие сроки, и что соответствующие поручения даны компетентным ведомствам.

Мария Иванова