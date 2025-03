Путин задался вопросом, почему G7 называют «большой семеркой»

Президент России Владимир Путин озадачился названием международного клуба G7, который российские журналисты называют «большой семеркой».

«Напомню, в 2024 году рост ВВП еврозоны составил 0,9%, "большой семерки". Почему она "большая"? Непонятно. Там куда ни посмотришь — на карте не видно»,— сказал Владимир Путин об объединении Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

G7 расшифровывается как Group of Seven («группа семи»). «Газета.ру» писала, что термин «большая семерка» (а потом и «большая восьмерка») возник в российской публицистике из-за ошибочной расшифровки английского сокращения G7 как Great Seven. Ошибка тянется с 90-х годов.

Россия участвовала в клубе с 1997 по 2014 год. Объединение получило название G8 («группа восьми»). После присоединения Крыма страны стали собираться в прежнем формате G7.