Сетевики противостоят паводку на реках Башкирии

18 марта в зоне обслуживания Ишимбайских электрических сетей ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») был введен режим «Паводок». В Гафурийском районе Башкирии разлилась горная река Зилим, на одном ее участке произошел ледовый затор. Он вызвал резкое повышение уровня воды выше по течению и подтопление участка высоковольтной линии электропередачи 10 кВ, которая обеспечивает электроснабжение деревень Таш-Асты и Таишево. В целях безопасности воздушную линию отключили, жители двух деревень временно остались без электричества. Производится осмотр воздушной линии персоналом РЭС, по результатам которого будет принято решение о возможности подачи напряжения.



На снимках: паводок в Ишимбайских электросетях.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В центральной зоне республики из берегов вышла степная река Чермасан. Возникла опасность подтопления некоторых участков высоковольтных линий электропередачи. Чтобы этого избежать, возле деревни Чирша-Тартыш Кушнаренковского района энергетики ООО «Башкирэнерго» отключили участок ВЛ 10 кВ, запитав жителей трех населенных пунктов - Чирша-Тартыш, Матвеево и Якупово – по кольцующим ЛЭП. К концу сегодняшнего дня сетевики планируют отключить еще один участок ВЛ 10 кВ возле деревень Бардовка и Ямское. Жители обоих населенных пунктов будут запитаны по кольцующим ЛЭП.

Аномально теплый март вызвал в республике необычно раннее весеннее половодье. Но сетевики еще до наступления успели в полном объеме выполнить подготовительные мероприятия, создали во всех производственных отделениях ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК» паводковые комиссии и привели в состоянии повышенной готовности аварийно-восстановительные бригады, подготовили запас материалов, транспорт и спецтехнику. Это создает условия для того, чтобы минимизировать последствия разгула природной стихии.

ООО «Башкирэнерго»