Суд в Железноводске признал скульптуру «Курортница» на городском озере плагиатом

Суд в Железноводске признал скульптуру на Курортном озере плагиатом, удовлетворив требование о взыскании морального вреда. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Железноводска Фото: Администрация Железноводска

Скульптура «Отдыхающая», установленная в парке «Цветник» Пятигорска, была создана скульптором Равилем Юсуповым по договору с ООО «Техно трейд С». В сентябре 2019 года представитель компании предложил Юсупову разработать эскизы для декоративных скульптур в Железноводске. Скульптор выполнил макеты, которые были переданы администрации Железноводска для согласования с главным архитектором и мэром Евгением Моисеевым.

После этого представитель ООО «Техно трейд С» прекратил общение с Юсуповым. В 2020 году на Курортном озере были установлены скульптуры «Рыбачок», «Велосипедистка» и «Курортница», последняя из которых оказалась почти полной копией «Отдыхающей».

Скульптор, считающий себя пострадавшей стороной от плагиата, выиграл суд против ответчика. Суд признал работу плагиатом и обязал выплатить 100 тыс. руб. в качестве морального ущерба.

Николай Аксенов