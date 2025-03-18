2500 гостей воспользовались услугами салона красоты SOZDANIE с момента открытия

В Доме красоты и здоровья Sozdanie (актив холдинга Alias Group) встретили 2500-ю по счету гостью.

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За четыре года работы клиенты посетили Sozdanie более 15-ти тысяч раз, получив те или иные косметологические процедуры. Многие из них стали постоянными.

Дом красоты и здоровья предоставляет один из самых широких в Краснодаре перечней услуг в сфере бьюти-индустрии и зарекомендовал себя высочайшим качеством сервиса и индивидуальным подходом к каждому. Гости Sozdanie могут не только получить аппаратные или ручные косметологические процедуры, но и полностью расслабиться.

Sozdanie специализируется на коррекции контуров тела ив 2024 году начало использовать новый аппарат icoone Laser Med. Он позволяет добиться превосходных результатов для устранения эстетических недостатков, предоставляя такие услуги, как лазерный леполиз и LED-лифтинг.

Также в Sozdanie представлен игольчатый RF-лифтинг Morpheus-8 на аппарате Inmode. Инновационная процедура позволяет решить широкий спектр задач по эстетическому улучшению кожи.

Endospheres therapy или эндосфера терапия – еще одна из аппаратных технологий, представленных в Доме красоты и здоровья Sozdanie. Она позволяет стимулировать мышцы и ускоряет кровообращение, в целом приводит организм в тонус.Процедура помогает при борьбе с целлюлитом, отечностью и дряблостью кожи и обеспечивает длительный эффект омоложения.

Среди посетителей Sozdanie также популярен лазерный липолиз Zeronagreen. Это процедура коррекции контуров тела, основанная на действии низкочастотного («холодного») лазера с длиной волны 532 нм (нанометров).

Одна из самых востребованных процедур среди гостей Sozdanie– LPG-массаж (вакуумно-роликовый, или эндермологический). Это аппаратные процедуры, применяемые для коррекции контуров лица и тела.

Аппаратные косметологические процедуры – лишь одно из направлений услуг, которые предлагаются в салоне Sozdanie. Здесь также есть большой перечень ручных массажей и бальнеологических(водных) процедур, включающих в себя АкваТорнадо, Душ Шарко, Подводный душ-массаж. Все они позволяют добиться красоты через общеоздоровительный и укрепляющий эффект, поскольку терапевтически воздействуют на организм.

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