Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершился. Об этом NBC сообщил представитель Белого дома. По его словам, разговор продлился более полутора часов. Лидеры созвонились примерно в 17:00 по мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Беседа Дональда Трампа и Владимира Путина прошла на фоне попыток США договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине, во время которого будет согласовано долгосрочное соглашение о мире. Предложение о перемирии уже принял Киев. Теперь Вашингтон ждет ответа от Москвы.

Это второй телефонный разговор лидеров после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Первый состоялся 12 февраля и продлился полтора часа. По итогам предыдущего разговора президенты договорились «немедленно» начать переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта.

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