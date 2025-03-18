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Владимир Дмитриев назначен председателем Свердловского облсуда на второй срок

Председателем Свердловского областного суда на второй шестилетний срок полномочий назначен Владимир Дмитриев указом президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе суда. Указ был подписан 18 марта.

Председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев

Председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Господин Дмитриев работает в судебной системе с 2000 года. Свою карьеру он начал в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга. В 2004 году был назначен судьей Свердловского областного суда, а в 2019 году был назначен его председателем на шестилетний срок полномочий.

Владимир Дмитриев имеет высший квалификационный класс судьи и является кандидатом юридических наук.

Полина Щуцкая

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