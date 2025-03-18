На Дону «Кировский конный завод» за год увеличил прибыль до 1,4 млрд рублей

Донская агрокомпания «Кировский конный завод» за 2024 год увеличила чистую прибыль до 1,4 млрд руб., что в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году прибыль компании составляла 944,3 млн руб., следует из опубликованной ей финансовой отчетности предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Основную часть прибыли принесли агропроекты — более 1 млрд руб. Завод также получил почти 145,5 млн руб. государственной поддержки в течение года.

Выручка «Кировского конного завода» за 2024 год выросла на 1,7 раза и составила 2,7 млрд руб. Наибольший вклад внесло растениеводство — более 2,6 млрд руб., тогда как животноводческие проекты принесли 58,5 млн руб.

Стоимость активов компании за год увеличилась на 20%, достигнув 9,5 млрд руб. Объем долгосрочных обязательств остался на уровне прошлого года, а краткосрочные займы снизились почти на 9% и составили к началу текущего года 765,6 млн руб.

Николай Аксенов