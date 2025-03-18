Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону «Кировский конный завод» за год увеличил прибыль до 1,4 млрд рублей

Донская агрокомпания «Кировский конный завод» за 2024 год увеличила чистую прибыль до 1,4 млрд руб., что в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году прибыль компании составляла 944,3 млн руб., следует из опубликованной ей финансовой отчетности предприятия.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Основную часть прибыли принесли агропроекты — более 1 млрд руб. Завод также получил почти 145,5 млн руб. государственной поддержки в течение года.

Выручка «Кировского конного завода» за 2024 год выросла на 1,7 раза и составила 2,7 млрд руб. Наибольший вклад внесло растениеводство — более 2,6 млрд руб., тогда как животноводческие проекты принесли 58,5 млн руб.

Стоимость активов компании за год увеличилась на 20%, достигнув 9,5 млрд руб. Объем долгосрочных обязательств остался на уровне прошлого года, а краткосрочные займы снизились почти на 9% и составили к началу текущего года 765,6 млн руб.

Николай Аксенов

Новости компаний Все