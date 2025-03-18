На Кубани для участников СВО бесплатно выделены более 1,3 тыс. участков

В Краснодарском крае участники специальной военной операции бесплатно получают земельные участки, более 1,3 тыс. участков уже предоставлены или в ближайшее время будут переданы военнослужащим и их семьям, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Земля может использоваться под жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Краевой закон о поддержке участников специальной военной операции предусматривает бесплатное выделение земли для военнослужащих, получивших звание Героя Российской Федерации или награжденных орденами. Получить землю на льготных условиях могут и члены семей погибших бойцов СВО. К настоящему времени в Краснодарском крае льготой воспользовались 750 участников СВО и их семей, готовы документы еще на 579 участков.

Военнослужащим и членам их семей земельные участки предоставляются в тех муниципалитетах Кубани, где постоянно проживает семья. Если в городе, где живет участник СВО, сложился дефицит земельного ресурса, участки выделяются в сельских населенных пунктах в любом районе Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар