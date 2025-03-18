Бывшего воронежского полицейского осудили за получение взятки за закрытие дела

Ленинский райсуд Воронежа признал бывшего полицейского виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Его приговорили 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,5 млн руб., а также пятилетнему запрету работать в правоохранительных органах. Об этом сообщили в региональном СКР. По данным собственного источника «Ъ-Черноземье», речь идет о бывшем замначальника отдела следственного управления УМВД России по Воронежу Павле Шестакове.

Также осужденный лишен звания капитана полиции. В доход государства конфисковано 50 тыс. руб.

Как установил суд, 25 декабря 2023 года полицейский в салоне автомобиля, припаркованного у жилого дома на улице 5 Декабря в Воронеже, получил от местной жительницы 50 тыс. руб. и муляжи денег на 1,45 млн руб. Посредником выступил адвокат (по данным «Ъ-Черноземье», Вячеслав Рудаков), действовавший под контролем правоохранительных органов. Средства предназначались за непривлечение его подзащитной к уголовной ответственности.

После получения незаконного вознаграждения полицейского задержали сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ.

В декабре 2024 года Левобережный райсуд Воронежа признал Рудакова виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к четырем годам колонии общего режима со штрафом в 70 тыс. руб. и трехлетним запретом на адвокатскую деятельность.

Алина Морозова