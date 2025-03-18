В Ростове 14 улиц остались без электричества

В Ростове-на-Дону днем 18 марта произошло частичное отключение электричества на 14 улицах. Причиной стала техническая неисправность на одной из магистралей, сообщили в АО «Донэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Без света остались жители улиц Ленинградской, 1-й Баррикадной, Токарной, 2-й Краснодарской, Былинной, Цветочной, Профсоюзной, Трудящихся, Поэтической, Сказочной и Каширской. Также пострадали жители площади Круглой, проспекта Ставского и переулка Купеческого.

Энергетики обещали восстановить подачу электричества в течение трех часов — около 15:30. Однако информация о том, вернулось ли электричество у всех потребителей, пока отсутствует. Восстановление электроснабжения планируется без предварительного предупреждения.

Николай Аксенов