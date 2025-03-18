На Дону экс-полицейского осудили за мошенничество с передачей взяток военкому

Волгодонский районный суд признал бывшего сотрудника транспортной полиции Александра Фонова виновным в покушении на мошенничество (ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ). Ему назначен год условно с испытательным сроком два года. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, Александр Фонов был задержан оперативниками ФСБ с поличным при получении 280 тыс. руб. от жителя Волгодонска за обеспечение уклонения последнего от прохождения срочной службы. По версии следствия, полицейский собирался присвоить деньги себе. Вместе с Фоновым был задержан организатор передачи денежных средств, который в момент событий был еще несовершеннолетним.

В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а в отношении его подельника 2006 года рождения —дело о посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Мария Иванова