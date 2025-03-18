В Самарской области на трассе столкнулись два большегруза, есть погибший

Смертельное ДТП произошло в Самарской области утром во вторник, 18 марта. Происшествие случилось в 11:05 (MSK+1) в Волжском районе на 43 км автодороги Самара-Пугачев -Энгельс-Волгоград. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, водитель 1994 года рождения за рулем автомобиля МАЗ ехал со стороны Алексеевки в направлении Казахстана, не уступил дорогу тягачу Scania на встречной полосе и врезался в него.

В результате происшествия водитель тягача погиб на месте до приезда медиков. Водитель МАЗа был госпитализирован.

Георгий Портнов