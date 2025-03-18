В Ростовской области 11-летнего подростка ранили из пневматического оружия
Следователи следственного управления России по Ростовской области начали проверку по факту ранения 11-летнего мальчика из пневматического оружия. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, 15 марта в больницу Неклиновского района был доставлен 11-летний мальчик с пулевой раной, полученной из пневматического оружия.
Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.