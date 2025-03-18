Владимир Путин переназначил председателя Челябинского областного суда

Председателем Челябинского областного суда на второй шестилетний срок полномочий назначен Вячеслав Малашковец. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина от 18 марта опубликован на портале правовой информации.

В ноябре 2024 году кандидатуру господина Малашковца на пост председателя одобрила Высшая квалификационная коллегия судей. Он был единственным претендентом на должность.

Вячеславу Малашковцу 57 лет. Он родился в Челябинске. В 1994 году окончил Свердловскую юридическую академию по специальности «правоведение». В 1993-1998 годах служил в органах внутренних дел Свердловской области. Затем был назначен судьей Березовского городского суда Свердловской области. В 2003-2015 годах работал судьей Свердловского областного суда. В марте 2015 года президент РФ назначал господина Малашковца заместителем председателя Челябинского областного суда на шестилетний срок полномочий. В 2019 году он занял пост председателя облсуда.