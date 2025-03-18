Эстетика экспериментов

По итогам прошедших красных ковровых дорожек и модных показов «Коммерсантъ Стиль» делает вывод, что челки если не вернулись, то никуда и не уходили. Самые интересные варианты стилизации и как за ними ухаживать — в нашем обзоре.



Факт: правильно подстриженная челка может многое: освежить имидж, спрятать морщинки и в целом практически сделать из вас другого человека. Вариантов формы сейчас множество, и все они будут выглядеть актуально: от суперкороткой спортивной челки до удлиненной бохо или гладко уложенной с помощью геля в стиле 1920-х годов. Стилист центра красоты «Белый Сад» на Зубовском Виктория Горбань рекомендует следить за длиной и формой челки и, чтобы сохранить стиль, и раз в две-три недели обращаться к стилисту для ее коррекции. В уходе стоит использовать сухой шампунь — он спасает в моменты, когда челка уже потеряла свежесть, а времени на мытье головы нет. «Нанесите его у корней, слегка взбейте пальцами и расчешите. Это придаст объем и уберет жирный блеск»,— советует Виктория. Также важно начинать укладку именно с челки с помощью круглой щетки, фена на среднем режиме мощности или утюжка с керамическим покрытием. Для фиксации короткой челки подойдут воск или сыворотка, а в остальных случаях стоит выбрать текстурирующие спреи, сухие муссы или лаки легкой фиксации.

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Ирина Кириенко