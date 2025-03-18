Порт Новороссийска намерен взыскать с ростовской компании 23,8 млн рублей

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) обратилось с иском в Арбитражный суд Краснодарского края о взыскании с ростовского ООО «Д-Логистик» задолженности 23,8 млн руб. Об этом со ссылкой на данные суда сообщает «Ъ-Новороссийск».

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По данным издания, суд удовлетворил ходатайство истца о наложении ареста на имущество ООО «Д-Логистик» стоимостью 23,8 млн руб. Предварительное судебное заседание по иску назначено на 14 апреля 2025 года.

ООО «Д-Логистик» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2018 году. Должность генерального директора занимает Александр Долгов. Компания оказывает логистические услуги, в том числе связанные с перевозками на морском пассажирском и грузовом транспорте.

Группа компаний «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) — крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. Контролирующим акционером компании (62%) является ПАО «Транснефть».

Кристина Федичкина