Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области накроет мокрый снег

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег с дождем, небольшой туман, сообщили в компании «Автодор».

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«Утром 18 марта пройдет небольшой дождь, а к полудню начнется мокрый снег. В связи с этим видимость на дороге ухудшится, проезжая часть станет скользкой»,— сказано в сообщении.

Специалисты «Автодора» просят водителей быть предельно аккуратными и учитывать остановку на трассе, а также строго придерживаться скоростного режима и не игнорировать правила дорожного движения.

Николай Аксенов