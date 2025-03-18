Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как пользователи iPhone и Android смогут обмениваться защищенными сообщениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ассоциация GSM представила обновленный стандарт Rich Communication Services (RCS), который позволит пользователям iPhone и Android обмениваться защищенными сообщениями. В нем применяется протокол Messaging Layer Security (MLS), обеспечивающий сквозное шифрование (E2EE). Другими словами, только вы и ваш собеседник сможете читать вашу переписку. Даже операторы связи и разработчики приложений не смогут их расшифровать. RCS, как современный способ обмена сообщениями, позволяет отправлять не только текст, но и картинки, видео и файлы. С точки зрения интерфейса это не будет сильно отличаться от привычных СМС-сообщений, но инструментарий у такого стандарта скорее как у популярных мессенджеров.

Раньше RCS был непривлекательным для пользователей как раз потому, что не имел надежной защиты. Если описать его прежний уровень конфиденциальности, то можно привести пример с почтовой открыткой, которую может прочитать любой участник в цепочке ее доставки. С нововведениями сервис теперь напоминает скорее ту же открытку или письмо, но в запечатанном конверте, вскрыть который можно с помощью ключа, хранящегося только у адресата. Надо ли отмечать, что в переписке или разговорах конфиденциальности не может быть с избытком.

Apple и Google работают над интеграцией новой функции в свои устройства. Запуск стандарта с поддержкой протокола MLS и шифрования E2EE ожидается в ближайшем будущем, но точные сроки не объявлены. Международный представитель мобильных операторов, ассоциация GSM, уже опубликовала спецификации для обновленного RCS. Полагаю, будущий запуск технологии ознаменует начало конца эры СМС. В прежней форме сообщения, конечно, еще будут какое-то время жить, но разве что как сервисное средство операторов, рекламный инструмент и вариант экстренного оповещения населения.

Александр Леви