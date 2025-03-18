Депутаты облдумы не поддержали студенческий материнский капитал

Члены комитета облдумы по социальной, демографической политике, труду и занятости не поддержали законопроект о студенческом материнском капитале. Решение было принято сегодня на заседании комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Половникова, Коммерсантъ Фото: Валентина Половникова, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что депутат Владимир Смирнов (ЛДПР) внес в облдуму законопроект, которым предлагалось выплачивать 100 тыс. руб. матерям-студенткам. Автор идеи считает, что капитал будет стимулировать студенток на рождение детей в период обучения.

Коллеги-депутаты усомнились в необходимости такой меры поддержки, так как губернатор внес проект закона о выплате в размере 200 тыс. руб. матерям, родившим первого ребенка до 25 лет. Владимир Смирнов ответил, что законопроект губернатора предполагает меры поддержки только на 2026-2027 годы. «Мы что-то приняли, а потом вдруг оно пропало. Этот законопроект именно о том, чтобы это ввести раз и надолго»,— сказал господин Смирнов.

Против законопроекта выступила и прокуратура. «Нет финансово-экономического обоснования, то есть расчета, сколько потребуется денег и откуда их взять. И к тексту самого законопроекта у нас много замечаний»,— сказала заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Ольга Гарина.

В итоге проект закона поддержал лишь один член комитета, еще один выступил против, остальные воздержались. Председатель комитета Лариса Ушакова посоветовала автору снять инициативу перед заседанием областной думы.

Алла Чижова