На насыпном острове в Сочи хотят построить квартал небоскребов

Корпорация «Остров Первый», реализующая проект создания искусственного острова в Сочи площадью 50 га, намерена построить на его территории квартал небоскребов. Как сообщил «Ведомости-Юг» управляющий директор компании Булат Шакиров, в числе объектов — 100-метровая ИТ-башня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По его словам, квартал высотных зданий — лишь часть проекта. В общей сложности на острове планируется возвести 1,5 млн кв. м недвижимости, включая жилые комплексы, гостиницы и апартаменты. Ориентировочный объем инвестиций — 1 трлн руб.

Разработка проектной документации завершится к концу 2026 года, уточнил господин Шакиров. Работы по созданию острова и строительству объектов должны быть завершены к 2032 году.

В Минстрое РФ сообщили, что по состоянию на март 2025 года официальных данных о проекте нет. В мэрии курорта также заявили, что проект не числится в текущих планах.

Как уточнил господин Шакиров, на данном этапе корпорация провела ряд рабочих встреч с представителями Росприроднадзора и Агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края. По оценке компании, процесс согласования займет около двух лет.

Вячеслав Рыжков