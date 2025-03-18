Глава СК РФ затребовал новый доклад о нарушении прав воспитанников интерната в Оренбурге

Руководитель СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеслав Зудерман повторно отчитается о расследовании нарушений в школе-интернате в Оренбурге. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Перед этим следствие установило, что воспитанников интерната кормят в недостаточном объеме и в числе прочего подают просроченную продукцию. Кроме того, выяснилось, что «сотрудники учебного заведения принуждали подопечных принимать психотропные лекарственные препараты, безосновательно направляли их на лечение в психиатрическую больницу, а также препятствовали оказанию медицинской помощи».

СУ СК РФ по Оренбургской области начало проверку. Александр Бастрыкин уже запрашивал доклад по ее итогам.