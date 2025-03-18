В Прикамье на строительство нового ипподрома могут выделить 100 млн рублей

Правительство Пермского края планирует выделить дополнительные средства в бюджете для организации ипподрома в поселке Ферма. Как заявила министр финансов Прикамья Екатерина Тхор на комитете по развитию инфраструктуры, на создание конноспортивного комплекса планируется ежегодно направлять по 50 млн руб. в 2025–2026 годах. При этом оценочная сметная стоимость объекта, согласно поправкам в краевой бюджет, составляет 645 млн руб.

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Как пояснили «Ъ-Прикамье» в краевом минспорте, в рамках проекта ипподрома предусмотрено строительство скаковой и беговой дорожки. При этом запланированный бюджет в размере 100 млн руб. будет направлен на обустройство бегового круга. «По мере реализации проекта также планируется привлекать и средства коневладельцев»,— подчеркнули в министерстве.

Планы по строительству ипподрома рядом с действующим комплексом на Ферме появились еще в 2016 году. Проект был включен в перечень региональных инвестпроектов. Сумма вложений тогда оценивалась в 128 млн руб. Инвестором выступила Федерация конного спорта Пермского края, еще 55 млн руб. безвозмездно выделил MallTech (девелопер ТРК «Планета»). На выделенные средства тогда была разработана проектно-сметная документация, произведен ряд работ. Однако завершение реализации проекта неоднократно переносилось из-за нехватки дополнительных средств. В 2020 году краевые власти указали на то, что строящийся ипподром в итоге не подойдет для полноценных испытаний племенных лошадей из-за небольшого диаметра круга.