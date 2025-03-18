Умер бывший игрок хоккейного клуба «Трактор» Федор Малыхин

Бывший игрок хоккейного клуба «Трактор» Федор Малыхин скончался 18 марта. Причина смерти форварда не уточняется. Информацию подтвердили в пресс-службе клуба.

Федору Малыхину было 34 года. Вместе с челябинской командой спортсмен дважды выигрывал чемпионат России среди хоккейных школ — в 2006 и 2007 годах. В сезоне 2019-2020 годов играл за «Трактор» в Континентальной хоккейной лиге и провел 29 матчей, в которых набрал четыре балла за результативность.

Также Федор Малыхин выступал за команды «Автомобилист» (был капитаном), «Ак Барс», «Спартак», «Витязь» и «Авангард». Всего провел в лиге 548 матчей с учетом плей-офф и набрал 219 очков. В 2018 году с «Ак Барсом» Федор Малыхин выиграл Кубок Гагарина. Закончил карьеру в конце сезона 2022-2023 годов.

Виталина Ярховска