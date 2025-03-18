В трех районах Челябинской области ограничено движение из-за паводка

На территории Увельского района Челябинской области ограничили движение автомобилей на дороге Красносельское — Сухарыш. Там проводят противопаводковые работы, сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Отмечается, что объехать закрытый участок можно через поселок Михири. Ограничения введены с 13:00 18 марта до 9:00 20 марта.

Кроме того, перекрыт участок между Ашой и Миньяром на автодороге Аша — Кропачево — Шарлаш, соединяющей Ашинский и Катав-Ивановский районы. Причиной стало подтопление улиц Матросова, Набережной, Октябрьской и Заречной. Закрытый участок можно объехать по следующему направлению трассы М5: подъезд к Аше — город Сим — железнодорожная станция «Симская» — Миньяр.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Сосновском районе Челябинской области 17 марта также был закрыт для проезда мост через реку Зюзелга, ведущий к поселку Ужевка. В этот же день была затоплена дорога между населенными пунктами Фершампенуаз и Александро-Невский Нагайбакского муниципального района. Она перекрыта для проезда.