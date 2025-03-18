В Оренбуржье отменили аукцион на закупку служебного транспорта максимальной комплектации

Администрация Северного района отменила закупку служебного транспорта для обеспечения государственных и муниципальных нужд после внесения представления прокурором района. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в марте текущего года администрация Северного района организовала проведение закупки дорогостоящего автомобиля отечественного производства. В закупочной документации были указаны характеристики максимальной комплектации транспорта, которые соответствуют лишь одной модели машины. Это исключают возможность ее замены на эквивалентный автомобиль.

Руфия Кутляева