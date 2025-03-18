Убийцу священника из Батайска осудили на 11 колонии строго режима

Суд приговорил ростовчанина, убившего священника Свято-Троицкого храма Батайска Романа Джангрияна, к 11 годам в колонии особого режима. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

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«Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Ростов-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 47-летнего жителя Ростова-на-Дону»,— рассказали в ведомстве.

Конфликт, в ходе которого погиб Роман Джангриян, начался на СТО на Шоссейной, куда тот пришел помочь другу с ремонтом машины. Там он сделал замечание присутствующему на станции мужчине, который в ответ оскорбил семью пономаря. За это Роман Джангриян его ударил и получил в ответ удар ножом в сердце.

Выяснилось, что до этого 47-летний фигурант ранее был судим, как участник ОПГ, в составе который занимался незаконным оборотом наркотиков.

Осужденный признал свою вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Николай Аксенов