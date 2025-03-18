В Саратове фирму оштрафовали на 500 тыс. за коррупционное правонарушение

В Саратовской области по инициативе прокуратуры организацию обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. руб. за незаконное вознаграждение от имени юрлица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура Заводского района Саратова выяснила, что в июле минувшего года организация в рамках муниципального контракта благоустроила территорию детского сада. При этом проверка показала, что качество асфальтобетона не соответствует требованиям ГОСТа.

Директор фирмы передал деньги должностному лицу организации строительного контроля за составление фиктивного протокола испытаний. Тот отказался от незаконного вознаграждения.

Павел Фролов