За десять лет в Крыму обновили более 1,2 тысячи км дорог

Дорожная сеть Крыма за десять лет увеличилась на 1,2 тыс. км, а объем уложенного асфальта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» превысил 18 млн кв. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ключевым объектом дорожного строительства стала трасса «Таврида», где ежедневно проезжает около 14 тыс. автомобилей. По словам Марата Хуснуллина, сейчас продолжается работа над съездами с дороги, развитием Азовского кольца и трассами в населенных пунктах.

Ранее в региональном министерстве транспорта сообщили, что на развитие транспортно-дорожной отрасли региона с 2015 по 2024 год направлено 471 млрд руб. Финансирование дорожного строительства увеличилось более чем в семь раз по сравнению с показателями 2014 года.

Анна Гречко