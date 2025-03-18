УФАС начало расследование ограничения конкуренции на рынке ритуальных услуг в Пермском округе

В Пермском округе выявлено незаконное наделение специализированной службы по вопросам похоронного дела МАУ «Ритуал» полномочиями по содержанию кладбищ, что ограничивает конкуренцию на рынке ритуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница МАУ «Ритуал» в соцсети Фото: страница МАУ «Ритуал» в соцсети

Установлено, что МАУ «Ритуал» было создано для бесплатного предоставления гарантированного перечня услуг по погребению на территории муниципалитета. Однако это учреждение оказывает и платные ритуальные услуги, например по содержанию и обслуживанию кладбищ, уходу за могилами. Таким образом, МАУ «Ритуал», являясь одновременно специализированной службой по вопросам похоронного дела и хозяйствующим субъектом, оказывающим ритуальные услуги на возмездной основе, наделено функциями органа местного самоуправления по содержанию кладбищ, что противоречит действующему законодательству.

Администрации Пермского округа было выдано предупреждение о необходимости устранить нарушения, однако местные власти его проигнорировали. После этого УФАС возбудило антимонопольное дело о нарушении закона о защите конкуренции. Рассмотрение дела назначено на 7 апреля 2025 года.