Компания сына экс-директора завода Schlumberger увеличила выпуск двигателей для нефтедобычи

ООО «ПЗТО Титан» увеличило выпуск винтовых забойных двигателей (ВЗД) для нефтегазодобывающей отрасли. Как сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП), общий объем инвестиций в оборудование превысил 200 млн руб. Из них 70 млн руб. предоставил ФРП, еще 30 млн руб. выделил Фонд развития промышленности Пермского края (ФРППК). Приобретение оборудования позволило предприятию нарастить пару предоставляемых в аренду ВЗД на 8% (853 единицы).

После выхода нового оборудования на проектную мощность объем поставок ВЗД с регулятором угла увеличится с 19 до 51 единиц в год. «Инновационный двигатель позволил существенно сократить время строительства секции скважины»,— отметил гендиректор ООО «ПЗТО Титан» Юрий Андоскин.

Отмечается, что винтовой забойный двигатель (ВЗД) используется для бурения вертикальных, наклонных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин разной глубины, а также для ремонта скважин и создания боковых стволов. В России с помощью таких двигателей выполняется до 90% всех буровых работ в разных условиях и типах горных пород.

ООО «ПЗТО Титан» создано в 2015 году, специализируется на проектировании, производстве, продаже, аренде и сервисе бурового оборудования. По данным «СПАРК-Интерфакс», 85,25% ООО принадлежит Юрию Андоскину, 10,16% — ООО «Сад» бизнесмена Алексея Зубахина, 4,59% — немецкому производителю винтовых насосов Subtor.

Юрий Андоскин является сыном ныне покойного Владимира Андоскина, основателя фирмы «Радиус-сервис», которая проектирует и изготавливает гидравлические забойные двигатели для бурения скважин. В 2015 году господа Андоскины продали пермский завод американскому холдингу Schlumberger и вышли из состава его управления.