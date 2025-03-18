Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств из бюджета Тольятти

Прокуратура Комсомольского района при проверке ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» установила факт хищения денежных средств из бюджета Тольятти. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов проверки, жительница Тольятти получила выплату в размере 180 тыс. руб. в рамках социального контракта по проекту «Демография». При том она не предоставила отчетность по использованию этих средств, а также не вернула деньги в бюджет.

«Это привело к нецелевому расходованию средств и ущербу бюджету Самарской области»,— заявили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Кроме того, прокуратура района подала иск в суд о взыскании денег в бюджет региона.

Алексей Алексеев