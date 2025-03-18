Комитет ГД одобрил наделение участников боев в Курской области статусом ветерана

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил к принятию в первом чтении законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области. Предполагается, что проект рассмотрят в первом чтении завтра, 19 марта.

Проект правительства вносит изменения в закон «О ветеранах». Помимо военнослужащих в Курской области, статусом ветеранов боевых действий предлагается наделить сотрудников силовых ведомств, включая МВД, Росгвардию и прокуратуру.

19 декабря президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал упущением тот факт, что воюющие в Курской области военнослужащие не получают выплаты, сравнимые с денежным довольствием участников СВО. Тогда он пообещал исправить эту ситуацию.

Полина Мотызлевская