В Тольятти решается вопрос о строительстве пляжа «Волжский замок»

На запланированном на 20 марта заседании думы Тольятти депутаты собираются рассмотреть информацию горадминистрации о реализации строительства пляжа «Волжский замок». Это следует из опубликованной сегодня на сайте думы повестки заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Как стало известно из письма и. о. руководителя департамента городского хозяйства Михаила Арзамасцева на имя председателя думы Сергея Рузанова, на пляже и прилегающей территории предполагаются к размещению летние кафе, пункты проката инвентаря, теневые навесы, аэрарии, солярии, кабинки для переодевания, душевые кабинки, туалеты, питьевые фонтанчики.

Кроме того, там должны появиться медицинские пункты первой помощи, места для пикников, танцевальные, спортивные и детские игровые площадки и городки.

В аналитическом отделе думы ознакомились с письмом и предложили администрации пояснить: каким документом предполагается размещение перечисленных объектов, их характеристики, в какие сроки планируется завершить размещение, объемы и источники финансирования и на какое структурное подразделение будут возложены соответствующие обязанности?

Кроме того, существует утвержденный в 2020 году проект планировки с проектом межевания территории микрорайона «Портовый» и Центральной зоны отдыха. Согласно этому проекту в окрестностях пляжа «Волжский замок» предусмотрены парковка на 40 машиномест севернее одноименного ресторана; парковка на 120 машиномест южнее мужского монастыря; пешеходные дороги и велосипедная дорога. При этом вторая парковка не учитывает существующее берегоукрепление.

«Информация администрации Тольятти о реализации строительства пляжа “Волжский замок” может быть рассмотрена на заседании думы с учетом настоящего заключения»,— заявили в аналитическом отделе.

На рассмотрение этого вопроса в думу будет приглашен глава Тольятти Илья Сухих.

Алексей Алексеев