МЧС КБР предупреждает о заморозках после аномального тепла

На всей территории Кабардино-Балкарии ожидается резкая смена температуры. Заморозки продержатся несколько ночей, об этом сообщает МЧС РФ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, в период с 19 по 23 марта ночью и утром в северо-восточных и центральных районах Кабардино-Балкарской Республики местами ожидаются заморозки в воздухе от минус 1 до минус 3 градусов»,— рассказали в ведомстве.

Обращение спасителей направлено и к местным аграрием.

«Существует вероятность ЧП и происшествий (не выше межмуниципального характера), связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур»,— заявили в МЧС.

Николай Аксенов