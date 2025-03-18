Менеджмент «Норникеля» рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год

Менеджмент ПАО «ГМК "Норильский никель"» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Об этом сообщил глава компании Владимир Потанин. По его словам, рекомендацию менеджмента намерен обсудить совет директоров.

«Общий принцип очень простой. Платить дивиденды можно из свободного денежного потока, а при его отсутствии в счет кредитов дивиденды платить неправильно. Поэтому будем работать над увеличением денежного потока»,— заявил господин Потанин (цитата по «Интерфакс»).

По итогам прошлого года «Норникель» снизил чистую прибыль по МСФО на 37% (до $1,8 млрд) в сравнении с 2023-м. Согласно финансовой отчетности компании, чистая прибыль в рублях в 2024 году составила 169 млрд, в 2023-м — 251,8 млрд. Выручка «Норникеля» составила $12,5 млрд (-13%). Компания объясняет сокращение снижением рыночных цен на никель и платину.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале этого года финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев сообщили, что менеджмент не будет рекомендовать совету директоров проводить выплату дивидендов за 2024 год. По его словам, в условиях сохраняющейся турбулентности сырьевых рынков и высоких геополитических рисков «абсолютным приоритетом является поддержание финансовой устойчивости компании».

Александра Стрелкова