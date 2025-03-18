Рецидивиста задержали с крупной партией наркотика в Нижегородской области

Полиция задержала в Павловском округе Нижегородской области рецидивиста с килограммом наркотика мефедрон. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Запрещенное вещество нашли при досмотре автомобиля 32-летнего подозреваемого. На кадрах, опубликованных полицией, видно, что наркотик был упакован в два полимерных пакета по полкило каждый.

В МВД отметили, что подозреваемый планировал продать наркотик через закладки в Астраханской области. Он арестован, в отношении него расследуется уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Фигуранту может грозить до 19 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев